Штамбовая смородина: преимущества и особенности выращивания

Смородина, выращенная традиционно, неприхотлива в уходе, однако урожай оставляет желать лучшего. Штамбовая форма разведения ягоды менее распространена, а зря. Плодовитость растения увеличивается в разы.

Традиционный вариант

В этом случае речь идет о привычных кустах смородины. За ними почти не надо следить, только поливать и изредка подкармливать.

Однако плоды дают лишь крайние веточки, а те, что по центру, постоянно затенены и остаются без ягод.

Кроме того, срединные побеги становятся рассадником грибковых инфекций и вредителей из за плохой вентиляции.

Штамбовая смородина

Способ выращивания имеет массу преимуществ. Он не сложен в исполнении, а результат будет очень ощутимым.

Такое растение выглядит уже как полноценное мини-деревце, которое украсит собой любой сад. Все веточки хорошо проветриваются, им хватает света и тепла.

Отсюда - высокое плодоношение всего растения. Ягоды растут крупными, яркими, сочными. Кисть увеличивается в размере.

Как вырастить

Весной с первых дней выбирается самый здоровый крепкий побег, он должен расти вертикально и иметь длину не менее метра.

Все остальные веточки надо срезать.

На выбранном побеге прищипывается верх.

Надо оставить 4-5 почек верхушки, остальное срезать под корень.

Из оставленных почек пойдут новые побеги, которые тоже надо прищипать над 4-5 листом.

На третьем году жизни растения делается санитарная обрезка, если есть необходимость.

Далее куст формирует нужный штамб и начинает усиленно плодоносить.

Как посадить

Высаживать штамбовую смородину надо в количестве 6 экземпляров на один квадратный метр.

Собирать урожай надо через год посл посадки. Каждый следующий сезон, плодоношение будет увеличиваться.

Высаженные молодые растения в период укоренения надо поддержать - подвязать штамб к столбу.