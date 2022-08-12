Штамбовая смородина: преимущества и особенности выращивания
Смородина, выращенная традиционно, неприхотлива в уходе, однако урожай оставляет желать лучшего. Штамбовая форма разведения ягоды менее распространена, а зря. Плодовитость растения увеличивается в разы.
Традиционный вариант
В этом случае речь идет о привычных кустах смородины. За ними почти не надо следить, только поливать и изредка подкармливать.
Однако плоды дают лишь крайние веточки, а те, что по центру, постоянно затенены и остаются без ягод.
Кроме того, срединные побеги становятся рассадником грибковых инфекций и вредителей из за плохой вентиляции.
Штамбовая смородина
Способ выращивания имеет массу преимуществ. Он не сложен в исполнении, а результат будет очень ощутимым.
Такое растение выглядит уже как полноценное мини-деревце, которое украсит собой любой сад. Все веточки хорошо проветриваются, им хватает света и тепла.
Отсюда - высокое плодоношение всего растения. Ягоды растут крупными, яркими, сочными. Кисть увеличивается в размере.
Как вырастить
Весной с первых дней выбирается самый здоровый крепкий побег, он должен расти вертикально и иметь длину не менее метра.
Все остальные веточки надо срезать.
На выбранном побеге прищипывается верх.
Надо оставить 4-5 почек верхушки, остальное срезать под корень.
Из оставленных почек пойдут новые побеги, которые тоже надо прищипать над 4-5 листом.
На третьем году жизни растения делается санитарная обрезка, если есть необходимость.
Далее куст формирует нужный штамб и начинает усиленно плодоносить.
Как посадить
Высаживать штамбовую смородину надо в количестве 6 экземпляров на один квадратный метр.
Собирать урожай надо через год посл посадки. Каждый следующий сезон, плодоношение будет увеличиваться.
Высаженные молодые растения в период укоренения надо поддержать - подвязать штамб к столбу.
Опубликовано: Храмова Оксана
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