Утяшева сообщила, что вместе с семьёй покинула Россию, в своём Телеграм-канале

Известная российская гимнастка и ведущая телевидения Ляйсан Утяшева сообщила о том, что отправилась на отдых со своим семейством в Турцию, где не была уже 10 лет.

Звезда отечественной гимнастки и ведущая ТВ Ляйсан Утяшева в компании своего семейства, комика Павла Воли и детей, покинула территорию Российской Федерации.

Ляйсан Альбертовна Утяшева - российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, неоднократная победительница российских и международных соревнований, двукратная чемпионка Европы в командном зачете, обладательница Кубка мира 2001/02, победительница Юношеских игр стран СНГ и Балтии 2002.

Знаменитости отправились отдыхать в Турцию. Об этом известная гимнастка поведала в своём Телеграм-канале.

Режим "все включено" нас заждался, десять лет не отдыхали в Турции! Это лето - колоссальная проверка на мою силу воли. Вспоминаю, как есть глазами.

Спортсменка признаётся, что во время отдыха особенно сложно соблюдать режим и правильно питаться. Ляйсан завидует своему мужу Павлу Воле, что тот ест всё подряд и ни на грамм не поправляется.

Супруга юмориста рассказала о своем обычном режиме питания. Утяшева ест 2 раза в день. Перекусам нет места в меню известной личности.

Утром гимнастка употребляет фрукты и ягоды, которые входят в состав смузи и салатов, в обед - курицу, рыбу, другие морепродукты с овощами, запеченными в духовке, на ужин - только воду.

Также звезда соблюдает питьевой баланс и не ест после 20:00.