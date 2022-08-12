На Украине цена на гречку выросла в несколько раз до $5 за кг
Цены выросли на многие продукты, в том числе на товары первой необходимости, к примеру, на соль, добыча которой сократилась из-за войны.
Килограмм гречки в супермаркетах Украины сегодня достигает в цене пяти долларов, тогда как еще несколько месяцев назад она стоила в два раза дешевле.
В стране, которая сама является производителем зерна и круп такое положение расценивают, как просчеты правительства.
По оценкам экспертов, торговля продовольствием в обмен на вооружения привела к такому положению дел.
Ранее киевские власти обратились к Евросоюзу с требованием предоставить обещанную финансовую помощь. Из-за остановки экономики и сокращении производства на 45 процентов Украины испытывает серьезный дефицит бюджета, средств не хватает на выплаты пенсий и социальных пособий.
Опубликовано: Тарас Медведев
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