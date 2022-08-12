В Берлине молодежные группировки нападают на геев и трансгендеров

Гей-пара подверглась нападению со стороны молодежной группировки в Берлине-Кройцберге.

25-летний и 30-летний мужчины шли рука об руку по улице Руди-Дучке-штрассе в четверг вечером, когда группа из восьми молодых людей ударила их сзади по ногам и толкнула.

Свидетели вмешались и предупредили полицию, и группа скрылась. Двое мужчин получили легкие травмы, сообщила полиция в пятницу.

Государственная охрана криминальной полиции, ответственная за политически мотивированные действия, проводит расследование.

Также в четверг вечером 31-летняя женщина из Веддинга подверглась оскорблениям и нападениям, направленным против трансгендеров.

По данным полиции, она прошла мимо группы из трех мужчин на Амстердамерштрассе. В результате мужчины сделали оскорбительные жесты и комментарии на английском языке, после чего один из мужчин бросил в их сторону бутылку.