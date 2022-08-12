В Берлине молодежные группировки нападают на геев и трансгендеров
Гей-пара подверглась нападению со стороны молодежной группировки в Берлине-Кройцберге.
25-летний и 30-летний мужчины шли рука об руку по улице Руди-Дучке-штрассе в четверг вечером, когда группа из восьми молодых людей ударила их сзади по ногам и толкнула.
Свидетели вмешались и предупредили полицию, и группа скрылась. Двое мужчин получили легкие травмы, сообщила полиция в пятницу.
Государственная охрана криминальной полиции, ответственная за политически мотивированные действия, проводит расследование.
Также в четверг вечером 31-летняя женщина из Веддинга подверглась оскорблениям и нападениям, направленным против трансгендеров.
По данным полиции, она прошла мимо группы из трех мужчин на Амстердамерштрассе. В результате мужчины сделали оскорбительные жесты и комментарии на английском языке, после чего один из мужчин бросил в их сторону бутылку.
Опубликовано: Тарас Медведев
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