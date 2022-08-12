В 2021 году в ходе боевых действий погибло более 140 гуманитарных работников
В прошлом году более 140 гуманитарных работников были убиты в ходе вооруженных конфликтов и рейдов.
Такого количества смертей за год не было с 2013 года, как сообщило в пятницу Управление ООН по чрезвычайным ситуациям в Женеве. Еще 203 гуманитарных работника получили ранения в зонах конфликтов и 117 человек были похищены. В этом году уже 44 человека погибли, пытаясь оказать гуманитарную помощь.
Наиболее опасными странами для добровольцев ООН являются Южный Судан, Афганистан и Сирия. Основной причиной смерти были огнестрельные ранения из стрелкового оружия, за которыми последовали бомбардировки или ракетный обстрел.
Между тем, больше людей во всем мире, чем когда-либо, нуждаются в гуманитарной помощи. Около 300 миллионов человек живут в кризисных регионах, сообщил официальный представитель агентства Йенс Лаерке.
«Никогда раньше гуманитарным работникам не приходилось реагировать на такие потребности, и они делают это во все более опасных обстоятельствах», - сказал он.
Опубликовано: Тарас Медведев
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