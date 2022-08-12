Дмитрий Полянский: Совет безопасности ООН не поддержал версию Украины по Запорожской АЭС

Заместитель постоянного представителя России при ООН сообщил, что никто из членов Совета безопасности ООН не поддержал украинскую версию происходящего вокруг Запорожской АЭС.

Дмитрий Полянский, заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН, что никто из членов совета безопасности ООН не поддержал версию, предложенную Украиной. Речь идёт ситуации с обстрелами Запорожской АЭС.

"Хочется верить, что прошедшее заседание Совета безопасности, в ходе которого никто бредовую версию Украины не поддержал, удержит Киев от безрассудных провокаций", — написал чиновник в своём Telegram.

Запорожская АЭС является крупнейшим подобным объектом в Европе. Украинская армия неоднократно предпринимала попытки атаковать станцию. С 5 августа ВСУ наносят регулярные удары по ЗАЭС.