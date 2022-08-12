BLITZ.center: Навка рассказала, почему заменила супруга Заворотнюк Чернышёва в ледовом шоу

Известная российская фигуристка Татьяна Навка пояснила, почему решила заменить в ледовом шоу Петра Чернышова, который является мужем тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк.

Именитая отечественная фигуристка Татьяна Навка решила произвести замену участников ледового шоу. Вместо суженого актрисы Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева будет выступать Никита Кацалапов.

Пётр Андреевич Чернышёв - советский, российский, а позже американский фигурист, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырёх континентов в танцах на льду. По окончании спортивной карьеры работает тренером и хореографом.

Никита Геннадьевич Кацалапов - российский фигурист, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной.

Навка уточнила, что происходящее ни коим образом не связано с проблемами в семействе известного фигуриста.

Комментарии олимпийская чемпионка дала по поводу порталу BLITZ.center.

Петр занимается проектами в Москве, создает шоу, у нас все распределено, каждый занят своим делом. Но на Новый год, конечно, зрители могут ждать в Москве Петра и меня.

Кацалапов предстал на "ледовой сцене" в компании со своей партнершей, а по совместительству любимой девушкой Викторией Синициной.

Татьяна Навка была очень рада, что имеет возможность передать главные роли в популярном шоу талантливым фигуристам.

Заметим, что впервые шоу "Танцы нальду" российские зрители увидели 2 сентября 2006 года. Тогда ведущими популярной телевизионной программы стали Анастасия Заворотнюк и Юрий Николаев.