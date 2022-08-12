Кирилл Стремусов: Украинская армия нанесла удар из HIMARS по Каховской ГЕС
Заместитель главы гражданско-военной администрации Херсонской области сообщил об обстрелах Каховской ГЭС.
Кирилл Стремусов, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области сообщил об обстрелах Каховской ГЭС со стороны ВСУ.
"Был обстрел со стороны ВСУ. В целом удар удалось отразить. Есть некритичные попадания", — рассказал чиновник.
Кирилл Стремусов уточнил, что обстрел вёлся из РСЗО HIMARS. ВСУ регулярно наносят удары по объектам инфраструктуры и энергетики в Херсонской и Запорожской областях.
Опубликовано: Максим Алексеев
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