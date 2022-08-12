ФАН: родственники Пьера Нарцисса сражаются за наследство исполнителя

Наследство исполнителя хита "Шоколадный заяц" Пьера Нарцисса - это двухкомнатная квартира в столице и авторские права на композиции. Претендентов на наследство оказалось более, чем достаточно.

Несколько человек претендуют на наследство внезапно скончавшегося камерунского исполнителя Пьера Нарцисса, хорошо известного в России.

В деревне в Камеруне, где музыкант появился на свет и провёл детство, его предали земле только через месяц после кончины знаменитости. Существенные разногласия между экс-супругой певца Валерией Калачёвой и его родней возникли еще на этапе похорон, организацией которых в Москве занималась бывшая жена.

Позже скандал случился по поводу транспортировкой тела музыканта.

В настоящее время конфликт разгорелся на почве раздела имущества покойного. Звезда проекта "Фабрика звезд" оставил после себя двухкомнатную квартира в российской столице и права на композиции. Об этом сообщает "Пятый канал".

Свои права на наследство заявили какая-то Ирен, заявляющая о том, что будто бы родила от Пьера наследника. За ней последовала и певица Ксения Грин, утверждающая, что была возлюбленной покойного исполнителя.

Напомним, что умер Пьер Нарцисс 22 июня текущего года. У звезды сцены было много проблем со здоровьем.

Артиста долгое время мучила астма. На обследование известный музыкант пришёл слишком поздно, а врачи в довесок к известному недугу выявили у него ещё и почечную недостаточность.

Певца в срочном порядке госпитализировали, чтобы произвести операцию.

К вечеру того же дня у Пьера возникли осложнения. Его ввели в кому. В 23:15 сердце знаменитости не выдержало нагрузки о остановилось.