В Германии снизят отопление в общественных зданиях до 19 градусов

Энергосбережение касается всех общественных зданий, кроме «больниц и социальных учреждений».

Германия, которая опасается нехватки газа, этой зимой снизит отопление во всех общественных зданиях с помощью термостата, который не может превышать 19 градусов, заявил министр экономики в пятницу, 12 августа.

Роберт Хабек, также министр по защите климата, уже представил меры по экономии энергии в июле.

«В дополнение (к этим мерам) больше не будет необходимости в отоплении выше 19 градусов в общественных зданиях, за исключением, конечно, больниц и социальных учреждений», — сказал он в интервью ежедневной газете Süddeutsche.Zeitung.

«Мы собираемся принять указы в этом направлении», добавил он.