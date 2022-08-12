В Германии снизят отопление в общественных зданиях до 19 градусов
Энергосбережение касается всех общественных зданий, кроме «больниц и социальных учреждений».
Германия, которая опасается нехватки газа, этой зимой снизит отопление во всех общественных зданиях с помощью термостата, который не может превышать 19 градусов, заявил министр экономики в пятницу, 12 августа.
Роберт Хабек, также министр по защите климата, уже представил меры по экономии энергии в июле.
«В дополнение (к этим мерам) больше не будет необходимости в отоплении выше 19 градусов в общественных зданиях, за исключением, конечно, больниц и социальных учреждений», — сказал он в интервью ежедневной газете Süddeutsche.Zeitung.
«Мы собираемся принять указы в этом направлении», добавил он.
Опубликовано: Тарас Медведев
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