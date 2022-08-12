Депутат Государственной думы назвал условия возвращения Instagram

Депутат от партии Единая России Антон Горелкин ждёт извинений от компании Meta и изменения её политики.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по информации Антон Горелкин поделился мнением о том, как Instagram может вернуться в Россию.

"В первую очередь Meta должна принести официальные извинения Российскому государству и её гражданам. Далее должны быть заблокированы все призывы убивать русских", — поделился своим мнение депутат. 

Горецкий выразил убеждённость, что этого будет вполне достаточно, для начала диалога. Если социальная сеть выполнит все условия, есть шанс для конструктивного диалога.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 




 

 

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