WELT расспросило юристов, есть ли шансы у Шредера выиграть суд у Бундестага

Шредер подает в суд на Бундестаг из-за того, что парламент урезал финансирование канцелярии и сотрудников бывшего канцлера.

Соответствующее решение принял в мае бюджетный комитет парламента на том основании, что Шредер «больше не берет на себя никаких текущих обязательств в должности».

Так является ли эта резолюция действительно «Лексом Шредером», как ее критиковали в мае? Нет, говорит юрист Себастьян Росснер, специализирующийся на конституционном и административном праве, в интервью WELT.

«Новое правило, согласно которому Бундестаг берет на себя расходы на офисное оборудование только до тех пор, пока оно используется для представительских функций, распространяется на всех оставшихся в живых бывших канцлеров, включая г-жу Меркель в дополнение к г-ну Шредеру. Это в основном правдоподобный фактический критерий», - отметил юрист.

Политически взрывоопасен тот факт, что решение было мотивировано близостью Шредера к России, «но этот аспект не должен играть роли в суде».

В любом случае Росснер считает полезным более подробное определение предпосылок.

«До сих пор никто вообще не задумывался о том, что на самом деле должен делать канцлер после окончания срока своих полномочий, а расходы на должность и на количество сотрудников, которые неуклонно возрастали на протяжении десятилетий, просто предполагалось в смутной уверенности, что они каким-то образом будут использованы в соответствующих целях», - отметил Росснер.

Кристоф Дегенхарт, почетный профессор конституционного и административного права, соглашается с WELT: «Я не могу придумать ни одной причины, по которой бывшие канцлеры должны иметь пожизненное право на универсальное снаряжение».

Однако адвокат Шредера выдвинул второй аргумент: бюджетный комитет Бундестага сделал обязательным условием наличия оргтехники выполнение непреходящих служебных обязанностей, «но не уточнил, что такое «постоянные служебные обязанности» на самом деле, как их восприятие или не- восприятие должно быть определено, и какой процедуре следует следовать в противном случае».

Дегенхарт не видит в этом проблемы: «Я не думаю, что иск очень многообещающий. Я не вижу никаких прав на оборудование, за которыми можно было бы следить. До сих пор оргтехника предоставлялась только на основании решения бюджетной комиссии. Это не формальный закон, это просто парламентская практика, и эту практику можно изменить».

Иная ситуация с личными льготами Шредера, которые, как и почетные гонорары бывших федеральных президентов, предоставляются на законных основаниях.

Росснер также считает, что суд, возможно, не будет заниматься тем, на что именно Шредер использовал средства, а просто займет определенную позицию: «То, что ранее было предоставлено без каких-либо предварительных условий, в будущем может быть отозвано без каких-либо предварительных условий».

Однако также возможно, что административные судьи поверят бюджетному комитету на слово и захотят узнать, как именно использовались деньги. Бюджетный комитет не определил, когда именно бывший канцлер приступит к исполнению своих обязанностей.

«Если бы Шредер, как читали по-разному, никогда не появлялся в своем кабинете и вообще не нанимал своих сотрудников, то это, безусловно, было бы признаком того, что он не выполнял своих обязанностей», - считает юрист.

Кабинет бывшего канцлера простаивает самое позднее с марта – его сотрудники уже ушли в отставку до решения бюджетной комиссии.