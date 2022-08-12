На кинофестивале в Гонконге запретили показ анимации из-за 1 секунды протеста

Гонконг запретил показ анимационного короткометражного фильма из-за односекундного кадра продемократических протестов 2014 года в городе, где Пекин резко ограничил свободу слова.

Организация Ground Up Film Society сообщила агентству AFP, что отменила показ фильма «Упуская из виду желанное место», запланированный на воскресенье в рамках своего кинофестиваля, поскольку власти Гонконга отказались разрешить показ неотредактированной версии.

Этот восьмиминутный фильм изначально был студенческим проектом, рассказывающим реальную историю активиста за права ЛГБТ в Гонконге. Он получил награду «Лучший короткометражный анимационный фильм» на церемонии вручения премии «Золотая лошадь» в 2017 году на Тайване.

«Гонконгские цензоры потребовали вырезать сцену, которая длится меньше секунды, поскольку она показывала обстоятельства «незаконной оккупации», — говорится в заявлении организаторов фестиваля.

В фильм включены краткие кадры палаток и лозунги, демонстрирующие Движение зонтиков в Гонконге в 2014 году, которое власти описывают, как незаконный захват улиц в самом сердце делового района города.

После масштабных, часто жестоких протестов в 2019 году Пекин жестко расправился с инакомыслящими в Гонконге. Те, кто остался, утверждают, что свобода творчества и самовыражения была резко ограничена.

В прошлом году законодательный орган Гонконга изменил правила цензуры фильмов в соответствии с пекинским законом о национальной безопасности. Согласно этой реформе, распространение несанкционированных фильмов может привести к штрафу в размере одного миллиона гонконгских долларов (127 000 евро) и трем годам лишения свободы.

Получивший международное признание, короткометражный фильм также был отмечен Столичным университетом Гонконга, где его создали режиссеры, тогда еще студенты. Факультет ранее использовал обложку для продвижения своего курса кино для студентов, но с пятницы, 12 августа, фильм больше нельзя посмотреть на их канале YouTube.