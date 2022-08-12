В Беларуси найден уникальный археологический артефакт X века

В белорусской столице археологи поводят аварийно-спасательные работы по сохранению усадьбы времен князя Изяслава.

Кандидат исторических наук Андрей Войтехович рассказал, что во время экстренных раскопок был найден уникальный артефакт времен сына Владимира и Рогнеды, Изяслава.

«Мы начали аварийные спасательные раскопки и ведем их уже третий день. Нашли место расположения усадьбы, которая состояла из двух частей. Это было двухкамерное срубное жилище из отапливаемой части и каморки… Было найдено донце горшка с княжеским знаком. Это трезубец с крестом вверху. Это знак Изяслава Владимировича — сына Владимира и Рогнеды», — сообщил историк.

Археологи считают, что столкнулись с первым артефактом с геральдикой Изяслава

«Такой знак размещался на печати Изяслава, которая была найдена в Великом Новгороде. Это личный знак князя. Вопрос, почему он был поставлен на дно горшка», — отметил Войтехович.

Ранее археологам уже удалось найти применение геральдического знака Изяслава на печати, найденной в Нижнем Новгороде. Там также фигурировал трезубец с православным крестом. Но эта находка была обнаружена в Великом Новгороде в 1954 году.

Теперь историкам предстоит выяснить, как использовалось клеймо Изяслава на керамике того времени.

Изяслав - князь полоцкий в 989-1001 годах, сын киевского князя Владимира Святославича и полоцкой княжны Рогнеды, родоначальник династии полоцких князей. Прожил всего 20 лет.