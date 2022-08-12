Европарламент отказался признавать Россию спонсором терроризма

Депутаты Европарламента отказались признавать Российскую Федерацию спонсором терроризма.

Депутат Европарламента, представляющий Германию, Гуннар Бек заявил, что парламентарии отказались признавать Россию спонсором терроризма.

По словам депутата, решение Латвии, которая первой в Европе признала РФ страной-спонсором терроризма, не подкреплено фактами.

"Декларация латвийских депутатов не имеет юридической силы и не подкреплена весомыми доказательствами", – заявил Бек.

По словам Дека, спонсированием терроризма является организованная поддержка политически мотивированного насилия со стороны правительства одного государства по отношению к другой стране вне контекста войны между ними.