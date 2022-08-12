Штеффи Лемке предупредила о надвигающейся на Германию экологической угрозе

Ввиду массовой гибели рыбы в Одере министр окружающей среды Штеффи Лемке предупреждает о надвигающейся экологической катастрофе.

«Гибель рыбы в Одере меня шокирует и очень беспокоит», — рассказала министр в пятницу редакционной сети Германии (RND).

«Здесь надвигается экологическая катастрофа», - констатировала политик из партии Зеленых.

Пока причина до сих пор не ясна, пояснил министр — и в то же время подчеркнула, что важно выяснить события «полностью».

«В настоящее время многие стороны работают изо всех сил, чтобы выяснить причины массовой гибели рыбы и, таким образом, максимально снизить потенциальный дальнейший косвенный ущерб», — сказала Лемке.

Массовая гибель рыбы в Одере уже несколько дней беспокоит жителей Бранденбурга на границе с Польшей. В реке были обнаружены тысячи мертвых рыб, некоторые из них недалеко от города Франкфурт-на-Одере и близлежащих городов.

По данным польского водного управления, было извлечено десять тонн мертвой рыбы. Точная причина массового вымирания до сих пор неизвестна. Возможно сочетание нескольких факторов, таких как жара, недостаток воды и токсины, заявил в пятницу министр окружающей среды Бранденбурга Аксель Фогель.

Федеральный министр окружающей среды Лемке пообещала поддержку властям Бранденбурга, ответственным за работу на немецкой стороне.

Министр окружающей среды Бранденбурга Фогель ранее жаловался на отсутствие информации о гибели рыбы из Польши. Мертвая рыба была обнаружена здесь в конце июля, а пробы воды были взяты впервые только сегодня.

Представитель Федерального министерства по охране окружающей среды также заявил в пятницу, что система отчетности, обычная для таких событий, не сработала.

«Отчет, который должен был прийти с польской стороны, поступил только в этот четверг», сказал Фогель.

Польский политик Дональд Туск заявил, что эта катастрофа будет иметь серьезное политическое значение, не раскрывая пока подробностей инцидента. Но, по данным польских СМИ речь идет о технических выбросах в Одер ртутьсодержащих веществ.