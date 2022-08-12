Во Франции из-за засухи переносят игры 1-й футбольной лиги, газон не готов

LFP опубликовала сегодня пресс-релиз, согласно которому матчи 14 августа в 1-й лиге перенесены на более поздний срок.

«После отчета по итогам двукратного визита делегатов LFP в Лорьян 11 и 12 августа 2022 года Комиссия по соревнованиям отметила, что нынешнее состояние поля на стадионе «Мустуар» не позволяет обеспечить безопасность участников игры к матчу ФК Лорьян – Олимпик Лион, запланированному на воскресенье, 14 августа 2022 года, в 13:00.

В результате Комиссия по соревнованиям LFP приняла решение перенести матч ФК «Лорьян» — «Олимпик Лион», засчитываемый во 2-й день Ligue 1 Uber Eats, на более позднюю дату», говорится в пресс-релизе.

Во Франции еще в начале недели во многих провинциях было объявлено чрезвычайное положение из-за засухи. Более 100 из них остались без питьевой воды.