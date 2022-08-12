Правительство Польши предполагает, что в Одер были сброшены химические отходы
По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого , гибель рыбы в Одере , по- видимому, была вызвана сбросом химических отходов.
«Вполне вероятно, что в реку было сброшено огромное количество химических отходов, причем с полным осознанием рисков и последствий», — сказал Моравецкий в видеообращении, опубликованном в Facebook в пятницу.
Моравецкий подчеркнул, что все ответственные органы приведены в состояние повышенной готовности. Вода берется из реки каждый день, также задействованы ветеринарные и санитарные органы.
«Но самая важная задача сейчас — найти преступника, отравителя. Это не обычное преступление, так как ущерб может остаться на долгие годы, - продолжил глава правительства Польши: «Мы не успокоимся, пока виновные не будут строго наказаны».
По данным польского водного управления, было извлечено десять тонн мертвой рыбы.
«Просто хочется кричать от гнева», — написал Моравецкий в Facebook . Однако в Польше, как и в Германии, много критики по поводу того, как его правительство и польские власти справляются с ситуацией.
Федеральное министерство окружающей среды пожаловалось, что обычная для таких событий цепочка информации не была задействована.
«На самом деле мы знаем, что эта цепочка сообщений, предназначенная для таких случаев, не сработала», — заявил в пятницу в Берлине представитель Федерального министерства окружающей среды. Имеется в виду раннее сообщение о гибели рыбы с польской стороны.
Пробы воды свидетельствовали о значительном загрязнении ртутью.
«Первые результаты стали известны со вчерашнего вечера. Официально у нас его еще нет, но он указывает на массовое воздействие ртути, как на фактор», — заявил глава природоохранной администрации района Меркиш-Одерланд Грегор Бейер в пятницу утром в эфире RBB Inforadio.
Опубликовано: Тарас Медведев
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