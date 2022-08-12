В Берлине умер самый известный плейбой Германии Рольф Иден, ему было 92 года

Бывший берлинский плейбой Рольф Иден умер в четверг в возрасте 92 лет, сообщила его семья в пятницу.

«С Рольфом Иденом Берлин также теряет икону своего времени, и он полюбил и изменил этот город, как никто другой», — сообщает «Bild» . Как бывший владелец ночного клуба, Иден сформировал послевоенную Германию.

Своими клубами он повлиял на ночную жизнь Западного Берлина. Говорят, что он тусовался с Rolling Stones и танцевал с Эллой Фицджеральд. Любой, кто ездил в Западный Берлин в 1980-х годах, должен был отправиться в «Большой Эдем» на Курфюрстендамм. Позже он продал клубы.

Иден родился в 1930 году в еврейской семье в Берлине. Семья бежала в Палестину три года спустя от национал-социалистов. Ему повезло, что его родители «оказались такими умными и покинули Германию в 1933 году», сказал однажды Иден в интервью Немецкому агентству печати.

В молодости он служил в армии. Позже был музыкантом в Париже, затем переехал в Западный Берлин. В 1950-х он открыл свой первый джаз-клуб в городе.

Кинорежиссер Петер Дёрфлер задокументировал богатую событиями жизнь «Эдема» в своем фильме «Большой Эдем».

В нем Рольф Иден сказал о себе, что он был и плейбоем, и бизнесменом. Он был известен своими белыми куртками и светлыми волосами. Городской журнал однажды назвал его «самым неловким берлинцем», а он заявил, что это огромная честь в трейлере к фильму.

В возрасте 82 лет он представил свою биографию под названием «Всегда просто везет. Как я стал самым известным плейбоем Германии».