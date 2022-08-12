Автора «Сатанинских стихов» Салмана Рушди ударили ножом во время выступления в Нью-Йорке
Автор «Сатанинских стихов» стал предметом фетвы иранского аятоллы Рухоллы Хомейни еще в 1989 году.
Британский писатель Салман Рушди , чья скандальная книга «Сатанинские стихи» сделала его объектом фетвы иранского аятоллы Рухоллы Хомейни в 1989 году, подвергся нападению в пятницу, 12 августа, на сцене во время мероприятия в западной части штата Нью-Йорк, сообщили несколько американских СМИ.
Агентство AFP связалось с полицией округа Чатокуа, где должен был выступать писатель, и подтвердило, что он получил ножевое ранение, не уточнив на данном этапе личность жертвы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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