Противники Ассада в Турции не согласны на примирение с Турцией
12 августа в северных районах Сирии, находящихся под контролем повстанцев, начались акции протеста с участием тысяч людей.
Это произошло после того, как министр иностранных дел Турции призвал к примирению между сирийскими оппозиционными группами, которые поддерживает Анкара, и правительством Башара Асада.
Спустя более 11 лет после того, как в Сирии разразилась гражданская война, северо-запад у турецкой границы остается последним районом, все еще находящимся в руках боевиков, стремящихся свергнуть Асада.
Контроль разделен между джихадистскими группировками и другими повстанцами, поддерживаемыми Турцией.
В этом районе находятся тысячи турецких военнослужащих для поддержки коалиции вооруженных группировок, которые противостоят Асаду.
Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что оппозиции и режиму необходимо достичь примирения.
После этого на улицы вышли люди с флагами оппозиции. Они снимали турецкие флаги со зданий, в том числе с офисов местной администрации и полицейских участков.
Около 3000 человек собрались в Азазе в пятницу, протесты также прошли в других частях северо-западной провинции Идлиб и в северных частях соседней провинции Алеппо.
По словам местного корреспондента Reuters, многие турецкие советники, работающие в ряде местных учреждений, не вышли на работу в пятницу.
Опубликовано: Светлана Репина
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