Противники Ассада в Турции не согласны на примирение с Турцией

12 августа в северных районах Сирии, находящихся под контролем повстанцев, начались акции протеста с участием тысяч людей.

Это произошло после того, как министр иностранных дел Турции призвал к примирению между сирийскими оппозиционными группами, которые поддерживает Анкара, и правительством Башара Асада.

Спустя более 11 лет после того, как в Сирии разразилась гражданская война, северо-запад у турецкой границы остается последним районом, все еще находящимся в руках боевиков, стремящихся свергнуть Асада.

Контроль разделен между джихадистскими группировками и другими повстанцами, поддерживаемыми Турцией.

В этом районе находятся тысячи турецких военнослужащих для поддержки коалиции вооруженных группировок, которые противостоят Асаду.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что оппозиции и режиму необходимо достичь примирения.

После этого на улицы вышли люди с флагами оппозиции. Они снимали турецкие флаги со зданий, в том числе с офисов местной администрации и полицейских участков.

Около 3000 человек собрались в Азазе в пятницу, протесты также прошли в других частях северо-западной провинции Идлиб и в северных частях соседней провинции Алеппо.

По словам местного корреспондента Reuters, многие турецкие советники, работающие в ряде местных учреждений, не вышли на работу в пятницу.