Китай предложил Пелоси съездить в Афганистан или Ирак с ее демократическими идеями
Спикеру палаты представителей США стоит посетить Афганистан, Ирак, Сирию и Ливию, где ей необходимо принести извинения за убийства мирных жителей армией США.
Китай не оставляет нашумевший визит Нэнси Пелоси на Тайвань без внимания уже вторую неделю. На регулярном брифинге в пятницу представитель МИД КНР Ван Вэньбинь вновь обратился к этой теме.
«Если Пелоси правда очень беспокоится о демократии и правах человека, то ей лучше нанести визиты в Афганистан, Ирак, Сирию и Ливию, где она сможет выразить раскаяние за гибель от рук военных США сотен тысяч мирных жителей», — отметил дипломат.
То, что наблюдал весь мир вокруг Тайваня, ничем иным, как «политической провокацией» не назовешь, считает официальный представитель МИД КНР.
«Ее визит не имел ничего общего с демократией, это была политическая выходка, которая шла вразрез с волей китайского народа численностью 1,4 млрд человек, в том числе наших соотечественников на Тайване. Это также был вызов принципу „одного Китая“, который пользуется широким признанием в международном сообществе», — добавил Ван Вэньбинь.
Напомним, что визит Пелоси на Тайвань в КНР был воспринят, как враждебный и вызвал волну военных учений в непосредственной близости к острову. При этом НОАК смогла отработать в условиях приближенных к реальности захват «мятежного острова». К примеру, удалось «прощупать» систему ПРО, которую Тайбэю продали США. Пролетевшая беспрепятственно над островом ракета КНР показала полную беспомощность системы ПВО Тайваня.
Опубликовано: Тарас Медведев
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