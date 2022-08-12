В Афганистане сожгли старые деньги, и нашли, где печатать новые

Центробанк Афганистана (DAB) договорился с несколькими зарубежными монетными дворами, что напечатает новые деньги, сообщает Ariana News.

«Мы собрали и сожгли старые деньги, мы достигли договоренности с предприятиями, печатающими деньги, в разных странах», — заявили представители DAB в пятницу.

Что касается финансовой ситуации в стране, то по словам представителя  DAB, сейчас власти работают по нескольким направлениям от стабилизации национальной валюты, до облегчения трансграничных переводов.

Кроме того, ЦБ Афганистана участвовал в разработке  закона о предотвращении финансирования терроризма,  превентивных мер против отмывания денег, плана  возрождения финансового и банковского секторов и программы антикризисной политики страны.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 




 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 