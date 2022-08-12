В Афганистане сожгли старые деньги, и нашли, где печатать новые
Центробанк Афганистана (DAB) договорился с несколькими зарубежными монетными дворами, что напечатает новые деньги, сообщает Ariana News.
«Мы собрали и сожгли старые деньги, мы достигли договоренности с предприятиями, печатающими деньги, в разных странах», — заявили представители DAB в пятницу.
Что касается финансовой ситуации в стране, то по словам представителя DAB, сейчас власти работают по нескольким направлениям от стабилизации национальной валюты, до облегчения трансграничных переводов.
Кроме того, ЦБ Афганистана участвовал в разработке закона о предотвращении финансирования терроризма, превентивных мер против отмывания денег, плана возрождения финансового и банковского секторов и программы антикризисной политики страны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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