В Афганистане сожгли старые деньги, и нашли, где печатать новые

Центробанк Афганистана (DAB) договорился с несколькими зарубежными монетными дворами, что напечатает новые деньги, сообщает Ariana News.

«Мы собрали и сожгли старые деньги, мы достигли договоренности с предприятиями, печатающими деньги, в разных странах», — заявили представители DAB в пятницу.

Что касается финансовой ситуации в стране, то по словам представителя DAB, сейчас власти работают по нескольким направлениям от стабилизации национальной валюты, до облегчения трансграничных переводов.

Кроме того, ЦБ Афганистана участвовал в разработке закона о предотвращении финансирования терроризма, превентивных мер против отмывания денег, плана возрождения финансового и банковского секторов и программы антикризисной политики страны.