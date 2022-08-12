Мадонна назвала артиста, с которым мечтает сотрудничать

Во время вечернего шоу с Джимми Фэллоном поп-звезда Мадонна рекламировала свой новый альбом. Она также рассказала об артисте, с которым хотела бы сотрудничать.

В разные времена певица работала вместе со многими знаменитостями. Но она говорит, что сейчас есть суперзвезда, которую она боготворит.

Мадонна пояснила, что речь идет о Кендрике Ламаре. Певица считает, что его новый альбом гениален и обязательно войдет в историю.

Рэпер Кендрик Ламар четырнадцать раз получать престижную премию Грэмми. Не исключено, что в будущем он тоже захочет сотрудничать с Мадонной.

Новый альбом самой певицы «Finally Enough Love: 50 Number Ones» – это ремиксы на ее рекордные 50 песен, которые заняли первое место в чарте Billboard Dance Club Songs.

В альбоме представлены совместные работы с Бритни Спирс, Джастином Тимберлейком, Ники Минаж и Найлом Роджерсом.

Во время шоу Мадонна поделилась некоторыми интимными подробностями. Например, она показала свои новые металлические зубы и призналась, что считает свои собственные зубы ужасными.

Певица рассказала, что сама разработала эти металлические украшения для рта к своему 64-му дню рождения.