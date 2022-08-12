Мадонна назвала артиста, с которым мечтает сотрудничать
Во время вечернего шоу с Джимми Фэллоном поп-звезда Мадонна рекламировала свой новый альбом. Она также рассказала об артисте, с которым хотела бы сотрудничать.
В разные времена певица работала вместе со многими знаменитостями. Но она говорит, что сейчас есть суперзвезда, которую она боготворит.
Мадонна пояснила, что речь идет о Кендрике Ламаре. Певица считает, что его новый альбом гениален и обязательно войдет в историю.
Рэпер Кендрик Ламар четырнадцать раз получать престижную премию Грэмми. Не исключено, что в будущем он тоже захочет сотрудничать с Мадонной.
Новый альбом самой певицы «Finally Enough Love: 50 Number Ones» – это ремиксы на ее рекордные 50 песен, которые заняли первое место в чарте Billboard Dance Club Songs.
В альбоме представлены совместные работы с Бритни Спирс, Джастином Тимберлейком, Ники Минаж и Найлом Роджерсом.
Во время шоу Мадонна поделилась некоторыми интимными подробностями. Например, она показала свои новые металлические зубы и призналась, что считает свои собственные зубы ужасными.
Певица рассказала, что сама разработала эти металлические украшения для рта к своему 64-му дню рождения.
Опубликовано: Светлана Репина
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