На Салмана Рушди напали и ударили ножом в шею на сцене в Нью-Йорке

Британский писатель Салман Рушди подвергся нападению во время выступления на сцене в Чатокуа, Нью-Йорк.

О происшествии в пятницу сообщили несколько свидетелей и журналисты. По данным полиции, 75-летний мужчина получил ранение в шею и был доставлен в больницу. Полиция также сообщает, что преступник был задержан в зале проведения мероприятия.

Преступление произошло в 11:00 (по местному времени, 17:00 CEST). Рушди собирался начать лекцию в Чатокуа, когда на него напали.

Репортер AP видел, как мужчина бросился на сцену и ударил 75-летнего литератора кулаком или ножом от 10 до 15 раз. Рушди упал на землю, а нападавший был прижат.

«Нью-Йорк таймс» цитирует свидетеля: «Нападавший был только один». И далее: «Он был одет в черное. На нем была свободная черная одежда. Он молниеносно подбежал к нему».

Несколько присутствовавших бросились на помощь писателю после нападения. Первоначально ничего не было известно о состоянии Рушди. По данным полиции, он получил травму головы. Зал с сотнями желающих послушать лекцию был освобожден.