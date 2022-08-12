На Салмана Рушди напали и ударили ножом в шею на сцене в Нью-Йорке
Британский писатель Салман Рушди подвергся нападению во время выступления на сцене в Чатокуа, Нью-Йорк.
О происшествии в пятницу сообщили несколько свидетелей и журналисты. По данным полиции, 75-летний мужчина получил ранение в шею и был доставлен в больницу. Полиция также сообщает, что преступник был задержан в зале проведения мероприятия.
Преступление произошло в 11:00 (по местному времени, 17:00 CEST). Рушди собирался начать лекцию в Чатокуа, когда на него напали.
Репортер AP видел, как мужчина бросился на сцену и ударил 75-летнего литератора кулаком или ножом от 10 до 15 раз. Рушди упал на землю, а нападавший был прижат.
«Нью-Йорк таймс» цитирует свидетеля: «Нападавший был только один». И далее: «Он был одет в черное. На нем была свободная черная одежда. Он молниеносно подбежал к нему».
Несколько присутствовавших бросились на помощь писателю после нападения. Первоначально ничего не было известно о состоянии Рушди. По данным полиции, он получил травму головы. Зал с сотнями желающих послушать лекцию был освобожден.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шольц запретил Путину посещать Германию до завершения спецоперации в Украине
Стало известно, какая икра пресноводных рыб по вкусу не уступает красной
Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
Рыболовы рассказали, какая пресноводная рыба подходит для ухи
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке