Белый дом планирует встречу Джо Байдена и Си Цзиньпина
В Белом доме начали работу над подготовкой встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина.
В пятницу, 12 августа 2022 года, пресс-служба Белого дома сообщила, что в настоящее время Вашингтон ведёт активные переговоры с Пекином по вопросу личной встречи президента США Джо Байдена и главы Китая Си Цзиньпина.
Отмечается, что китайская сторона не выступает против переговоров лидеров двух стран, однако предположительная дата и место проведения заседания Байдена и Си Цзиньпина не раскрываются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шольц запретил Путину посещать Германию до завершения спецоперации в Украине
Стало известно, какая икра пресноводных рыб по вкусу не уступает красной
Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
Рыболовы рассказали, какая пресноводная рыба подходит для ухи
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке