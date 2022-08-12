Белый дом планирует встречу Джо Байдена и Си Цзиньпина

В Белом доме начали работу над подготовкой встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина.

В пятницу, 12 августа 2022 года, пресс-служба Белого дома сообщила, что в настоящее время Вашингтон ведёт активные переговоры с Пекином по вопросу личной встречи президента США Джо Байдена и главы Китая Си Цзиньпина.

Отмечается, что китайская сторона не выступает против переговоров лидеров двух стран, однако предположительная дата и место проведения заседания Байдена и Си Цзиньпина не раскрываются.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 




 

 

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