Писателя Салмана Рушди ударили ножом в шею во время мероприятия в Нью-Йорке

Писатель Салман Рушди подвергся нападению на сцене во время мероприятия в западной части Нью-Йорка. Его ударили ножом в шею.

Рушди был доставлен на вертолете в районную больницу. Он должен был выступить в Институте Чатокуа в рамках серии лекций о писателях, изгнанных из Ирана под угрозой преследования.

По словам репортера Associated Press, присутствовавшего на мероприятии, на Рушди напал мужчина, который запрыгнул на сцену, когда его представляли.

Мужчина начал наносить удары ножом Рушди, который упал на пол. Затем мужчина был задержан и взят под стражу полицейским штата.

Генри Риз, основатель литературной некоммерческой организации, появлявшийся на сцене вместе с Рушди, получил «незначительную травму головы», сообщила полиция.

75-летний писатель индийского происхождения стал объектом угроз расправы и покушений с момента публикации в 1988 году книги «Сатанинские стихи», которую некоторые мусульмане считают оскорбительной из-за описания в ней ислама.

Книга была запрещена в Иране. В следующем году иранский лидер аятолла Рухолла Хомейни издал фетву, или указ, призывающий к смерти Рушди.

За его убийство была назначена награда более 3 млн долларов. Рушди скрывался почти десять лет.