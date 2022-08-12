Индия признает политику «единого Китая», но выступает против изменения статуса Тайваня
Индия заявила, что выступает против любого одностороннего изменения статус-кво в отношении Тайваня, но что ее позиция в отношении политики «одного Китая» остается неизменной.
Ранее Пекин выразил надежду, что Нью-Дели продолжит признавать его претензии. на самоуправляющийся Тайвань.
Посольство Китая в Нью-Дели заявило на прошлой неделе, что Индия была одной из первых стран, признавших пекинский принцип «одного Китая» и что Тайвань является неотъемлемой частью КНР.
На вопрос репортера о позиции Индии в отношении политики «одного Китая» официальный представитель Министерства иностранных дел страны Ариндам Багчи сказал, что соответствующая политика Индии хорошо известна и последовательна.
Он отметил, что Индия призывает к сдержанности, недопущению односторонних действий по изменению статус-кво, деэскалации напряженности и усилиям по поддержанию мира и стабильности в регионе.
Отношения между Индией и Китаем ухудшились после того, как в 2020 году в результате столкновений на их гималайской границе погибли 20 индийских солдат и четыре китайских солдата.
Развертывание войск остается высоким с обеих сторон, несмотря на переговоры на военном и дипломатическом уровне по разрядке ситуации.
В посольстве КНР отмечают, что страна готова продвигать развитие отношений с Индией на основе принципа «одного Китая».
Опубликовано: Светлана Репина
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