Политики считают, если украинский удар по военной базе Саки в Крыму произошел с помощью HIMARS, значит система ПВО С-400 недостаточно хорошо функционирует.

Хотя недостатка в предположениях не было, двумя наиболее вероятными вариантами действий, нанесшими удар, были HIMARS и/или украинский спецназ.

Согласно сообщениям, украинские спецназовцы прошли подготовку и получили оборудование от спецназа США и британской специальной воздушной службы для проведения операций в тылу врага. В результате им приписали несколько нападений на оккупированной Россией территории.

Если бы это было использование HIMARS, С-400 доказали бы свою ненадежность под кинетическим огнем, выявив уязвимость: неспособность защитить объекты российских ВВС в Саках, центры управления и управления, а также склады боеприпасов и топлива.

Не менее важно и то, что это нанесло бы удар по психике российских солдат, которые полагаются на это “защитное одеяло” для защиты.

Их разоблачение стало бы еще одним ударом по моральному духу.

Россия использовала авиабазу в Крыму для нанесения авиаударов по южной Украине.

Первоначальные сообщения предполагают, что в результате атаки было уничтожено до девяти российских самолетов, в то время как многие российские гражданские лица проводили солнечный день на близлежащем прибрежном пляже, как будто не замечая, что война Владимира Путина продолжается в паре сотен километров к северу от них — пока она не нашла их.