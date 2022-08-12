В Черногории одиннадцать человек погибли в результате перестрелки
Трагедия произошла в Цетине, в 36 км к западу от столицы Подгорицы, стрелявший был убит на месте происшествия.
По меньшей мере, одиннадцать человек были убиты в пятницу, 12 августа, в результате массовой стрельбы, вспыхнувшей в центральной части Черногории после семейного спора, сообщило RTCG, общественное радио и телевидение этой балканской страны.
«Одиннадцать человек погибли, шестеро получили ранения, в том числе сотрудник полиции», — сообщил источник в пятницу, добавив, что среди погибших и виновник инцидента.
Офицер полиции на условиях анонимности подтвердил информацию агентству AFP. ПО его словам, конфликт разразился в Цетине после того, как стрелок принял участие в семейном споре.
По сообщениям радио и телевидения, нападавший был убит после того, как открыл огонь по полицейским.
Опубликовано: Тарас Медведев
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