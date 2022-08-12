В Калифорнийском университете погибла 21 000 рыб, находящихся под угрозой исчезновения
Около 21 000 рыб, в том числе осетровые и находящаяся под угрозой исчезновения чавыча, погибли от воздействия хлора в результате сбоя в исследовательском центре Калифорнийского университета в Дэвисе.
Представитель университета Энди Фелл сообщил, что инцидент произошел на открытой площадке с несколькими большими резервуарами Центре водной биологии и аквакультуры.
Он рассказал, что рыб пытались спасти, но выжили лишь немногие из них. Рыбы погибли из-за воздействия хлора.
Должностные лица университета расследуют причину сбоя и проверяют процессы на других водных исследовательских объектах Калифорнийского университета в Дэвисе, где существует вероятность воздействия хлора.
Центр водной биологии и аквакультуры изучал биоэнергетику — то, как клетки преобразуют энергию, — и экологические стрессы для видов рыб.
По словам экспертов, обитающая зимой в реке Сакраменто чавыча занесена в список исчезающих видов, а изменение климата ставит этот вид на грань исчезновения из-за засухи и потепления воды.
По словам Фелла, кои и тилапия также погибли в результате инцидента. Зеленый осетр существует в штате в двух генетически различных популяциях; южное население, обитающее в реках Сакраменто и Сан-Хоакин, занесено в федеральный список находящихся под угрозой исчезновения.
Администрация университета обещает разобраться в случившемся и больше не допускать подобных ситуаций.
Опубликовано: Светлана Репина
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