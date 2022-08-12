США направят ВМС и авиацию в Тайваньский пролив в ближайшие недели

На прошлой неделе Китай начал военные учения вокруг Тайваня, который он считает частью своей территории, в ответ на визит американского политика Нэнси Пелоси.

Американские корабли и самолеты продолжат пересекать Тайваньский пролив «в ближайшие недели», несмотря на растущую напряженность в отношениях с Китаем из-за острова, заявил в пятницу (12 августа) высокопоставленный представитель США.

«Вооруженные силы США продолжат летать, перемещаться или действовать там, где это разрешено международным правом», — заявил координатор Белого дома по Азиатско-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл.

«В том числе продолжатся и обычные воздушные и морские переходы через Тайваньский пролив в ближайшие недели», - добавил чиновник.