США направят ВМС и авиацию в Тайваньский пролив в ближайшие недели
На прошлой неделе Китай начал военные учения вокруг Тайваня, который он считает частью своей территории, в ответ на визит американского политика Нэнси Пелоси.
Американские корабли и самолеты продолжат пересекать Тайваньский пролив «в ближайшие недели», несмотря на растущую напряженность в отношениях с Китаем из-за острова, заявил в пятницу (12 августа) высокопоставленный представитель США.
«Вооруженные силы США продолжат летать, перемещаться или действовать там, где это разрешено международным правом», — заявил координатор Белого дома по Азиатско-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл.
«В том числе продолжатся и обычные воздушные и морские переходы через Тайваньский пролив в ближайшие недели», - добавил чиновник.
Опубликовано: Тарас Медведев
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