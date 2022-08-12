Боррель поддержал идею о демилитаризации территории около Запорожской АЭС
Глава европейской дипломатии Боррель выступил в поддержку инициативы о демилитаризации территории близ Запорожской АЭС в Энергодаре.
В пятницу, 12 августа 2022 года, глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в своём аккаунте Twitter высказал своё мнение касательно ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, которая неоднократно подвергалась обстрелам ВСУ.
Боррель считает необходимым провести демилитаризацию территории Запорожской АЭС, а также обратился к МАГАТЭ с призывом направить миссию в Энергодар для обеспечения контроля над ЗАЭС с целью предотвращения угрозы радиационной безопасности всего континента.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шольц запретил Путину посещать Германию до завершения спецоперации в Украине
Рыболовы рассказали, важно ли закрывать жало рыболовного крючка наживкой
Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
Диетолог Саманта Бош назвала неожиданные эффекты употребления гранатового сок
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке