Боррель поддержал идею о демилитаризации территории около Запорожской АЭС

Глава европейской дипломатии Боррель выступил в поддержку инициативы о демилитаризации территории близ Запорожской АЭС в Энергодаре.

В пятницу, 12 августа 2022 года, глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в своём аккаунте Twitter высказал своё мнение касательно ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, которая неоднократно подвергалась обстрелам ВСУ.

Боррель считает необходимым провести демилитаризацию территории Запорожской АЭС, а также обратился к МАГАТЭ с призывом направить миссию в Энергодар для обеспечения контроля над ЗАЭС с целью предотвращения угрозы радиационной безопасности всего континента.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 




 

 

 

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