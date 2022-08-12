Премьер Польши Моравецкий уволил ряд чиновников из-за мора рыбы в Одере

Они слишком медленно реагировали на гибель рыбы в Одере, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который уволил двух высокопоставленных чиновников.

Глава водного управления и глава природоохранного управления должны будут немедленно освободить свои офисы, написал Моравецкий в пятницу в Twitter.

«Я разделяю опасения и возмущение по поводу отравления Одера. Такую ситуацию никак нельзя было предвидеть, но реакция ответственных органов должна была быть быстрее», - подчеркнул Моравецкий.

Гибель рыбы в Одере уже несколько дней беспокоит людей, живущих на реке в Польше и Германии. Были обнаружены тысячи мертвых рыб, некоторые из них недалеко от города Франкфурт-на-Одере и близлежащих городов.

По данным польского водного управления, было извлечено десять тонн мертвой рыбы. Совсем недавно как в Германии, так и в Польше прозвучала критика того, как польские власти справляются с кризисом.

Причина гибели рыбы до сих пор не ясна. По словам министра окружающей среды Бранденбурга Акселя Фогеля («Зеленые»), в пробах воды в Германии было обнаружено повышенное содержание ртути. Однако неясно, несет ли ртуть ответственность за массовую гибель рыб.

Заместитель министра климата Польши Яцек Оздоба, с другой стороны, заявил в пятницу, что после тестирования проб воды из Западно-Поморского, Любушского и Нижнесилезского воеводств информация из Германии о повышенном уровне ртути не подтверждена.