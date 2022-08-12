В Польше на берег реки Одер выбросило тонны мертвой рыбы, подозревают сброс ртути в воду

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что огромное количество химических отходов, вероятно, было намеренно сброшено в реку Одер, протекающую вдоль границы с Германией.

По его словам, это нанесло настолько серьезный ущерб окружающей среде, что реке потребуются годы на восстановление.

Тонны мертвой рыбы были замечены плавающими или выброшенными на берег на берегах Одера за последние две недели, но проблема разразилась крупным скандалом только в конце этой недели.

Моравецкий пообещал, что ситуация не останется без внимания, а виновные будут найдены и строго наказаны.

Немецкие СМИ сообщают, что яд – это ртуть, хотя официально это не подтверждено. Проводятся следственные действия для установления причин массовой гибели рыб.

Огромное количество мертвой рыбы было впервые замечено недалеко от юго-западного польского города Олава в конце июля вместе с мертвыми животными, такими как бобры.

Пшемыслав Дака, глава Польских вод, национального органа управления водными ресурсами, заявил, что из реки было удалено 10 тонн мертвой рыбы.

Между тем официальные лица Германии возмущены, что Польша не выполнила международный договор, и не уведомила их немедленно о возможном загрязнении реки. Капитан лодки впервые сообщил властям Германии о мертвой рыбе только 9 августа.