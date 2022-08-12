Нацизм среди женщин: как воспитывали девушек в военной Германии
Отдельный вопросы во Второй мировой войне были воспитание правильных девушек-нацисток, которые могли создать идеальные арийские семьи.
В предвоенное время Фюрер мечтал сделать идеальное государство полное арийцев и воздвигнуться на вершину мира. К чему он собственно и стремился.
Национальные приоритеты касались всех граждан, как мужчин, так и женщин.
Если мужская половина выросла твердая и жестокая, то как же воспитывались женщины-нацистки? Придумывались целые трактаты, которые учили женщину одному - дарить жизнь породистым немецким детям. Эта идеология прочно вкладывалась в головы маленьких девочек, которые не представляли бы жизни кроме воспитания породистых арийцев.
Женщинам нельзя было участвовать в социальной и политической жизни, но можно было участвовать в разных организациях, которые стирали личное мнение напрочь, губя жизнь молодых девушек.
Самой популярной группой были "Сестры гитлерюгенда". Эта была большая организация, которая содержала в себе большое количество немок.
Немецкая девушка с хорошими корнями могла выйти замуж только за немца для создания чистой арийской семьи.
Идеальная нацистка должна иметь хорошую фигуру, не допускать лишнего веса, устранять ненужные килограммы, быть мастерицей, поваром и конечно же хороших манер. Поэтому наряды у них были такими же строгими, как и у мужчин.
Опубликовано: Силивончик Алина
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