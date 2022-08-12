США проведут транзит ‘свободы судоходства’ в Тайваньском проливе

Высокопоставленный американский чиновник заявил в пятницу, что США намерены провести операции по обеспечению “свободы судоходства” в Тайваньском проливе в ближайшие недели.

Курт Кэмпбелл, координатор США по Индо-Тихоокеанскому региону в администрации президента Джо Байдена, заявил, что операции будут состоять из “воздушного и морского транзита через Тайваньский пролив в течение следующих нескольких недель”.

Кэмпбелл сказал, что эти усилия будут предприниматься в партнерстве с другими странами G7. Несмотря на недавнее усиление напряженности между Тайванем, Китаем и США, американские силы “будут продолжать летать, плавать и действовать там, где позволяет международное право, в соответствии с нашей давней приверженностью свободе судоходства”.

“Мы позаботимся о том, чтобы наше присутствие, позиция и учения учитывали более провокационное и дестабилизирующее поведение Китая с целью направления ситуации в западной части Тихого океана в сторону большей стабильности”, - добавил Кэмпбелл.

Напряженность в связи с визитом Пелоси все еще высока

Координатор США по Индо-Тихоокеанскому региону также заявил, что Китай слишком остро отреагировал на недавний визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Он сказал, что Китай надеется использовать этот визит для изменения статуса Тайваня.

Пекин пообещал продолжать “регулярное патрулирование в боевой готовности” в этом районе, что повышает вероятность частых китайских военных операций вблизи самоуправляемого демократического острова.

Учения на прошлой неделе были проведены в ответ на визит Пелоси чуть более недели назад.