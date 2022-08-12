Венесуэла и Колумбия стремятся восстановить отношения с назначением новых послов

Венесуэла и Колумбия в четверг назначили послов в столицах друг друга, стремясь восстановить отношения между двумя странами, которые были нарушены более трех лет назад.

Назначения произошли через несколько дней после инаугурации первого левого президента Колумбии Густаво Петро, который выразил намерение нормализовать дипломатические отношения с Венесуэлой.

Мадуро добавил, что вице-президент Делси Родригес будет отвечать за разработку плана по открытию границы Венесуэлы с Колумбией и стимулированию торговли и инвестиций со своим соседом.

Две страны разделяют более 2500 километров границы.

Каракас разорвал отношения с Боготой в начале 2019 года после того, как члены венесуэльской оппозиции попытались пересечь границу с территории Колумбии на грузовиках, груженных продовольствием и медикаментами.

Правительство Мадуро заявило, что эта помощь маскировала попытку государственного переворота, предпринятую оппозицией при поддержке Вашингтона.