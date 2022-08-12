Поставки российской нефти в Чехию возобновились
Прерванные 4 августа поставки российской нефти в Чехию возобновились в 21:00 по московскому времени.
Чешское телевидение со ссылкой на национального оператора MERO сообщило о возобновлении поставок российской нефти через территорию Украины.
"Поставки возобновились в пятницу в 20:00 по среднеевропейскому времени", — говорится в публикации.
Поставки нефти в Чехию, Словакию и Венгрию прекратились 4 марта из-за невозможности "Транснефти" оплатить услуги украинского оператора по причине санкций.
Опубликовано: Максим Алексеев
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