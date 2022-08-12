Поставки российской нефти в Чехию возобновились

Опытные рыболовы рассказали, как правильно выбрать место для хорошего улова

Вы, наверное, по дороге на рыбалку неоднократно пересекали разные мелкие речки и ручьи, не задумываясь о том, что в них тоже может жить рыба.

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