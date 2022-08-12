В Environmental Science and Technology опубликованы результаты исследования об опасности дождевой воды из-за пластика

Согласно результатам исследования, опубликованным в Environmental Science and Technology, дождевая вода стала полностью непригодной для питья.

Ученые выяснили, что в ней теперь слишком много опасных химических веществ, которые выделяются из сверхпрочных пластиков, созданных людьми за последние 120 лет.

Земля официально вышла за безопасную зону по загрязнению пластиком. Это означает, что превышено показатели и для окружающей среды, и для здоровья человека.

На данный момент эти «вечные химические вещества» распространены по всему земному шару и загрязняют атмосферу. Самое главное, они не разрушаются в окружающей среде.

Профессор факультета наук об окружающей среде Стокгольмского университета, и ведущий автор исследования Ян Казис говорит, что во многих странах мира дождевую воду считали безопасной для питья, но это уже не так.

Исследование показало, что опаснее вещества постоянно попадают из моря в воздух через морские брызги. Воздушные потоки уносят их в атмосферу, где они образуют дождевые облака и снова возвращаются на Землю.

Пластик изменил жизнь в 20 веке. Первый 100-процентный синтетический пластик появился в 1907 году. Позже в том же столетии энергетические компании, такие как ExxonMobil и DowChemicals, пытались превратить отходы, оставшиеся после переработки сырой нефти и природного газа, во что-то полезное.

Их эксперименты привели к созданию плексигласа, полиэтилена, нейлона, тефлона и многих других пластиковых соединений, которые вошли в повседневную жизнь. Будучи суперпрочным, пластик никогда не гнил и не ломался.