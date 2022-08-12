Диетолог Саманта Бош назвала неожиданные эффекты употребления гранатового сок

Гранаты вкусные и полезные, но есть их не слишком удобно. Получить всю пользу для здоровья без неудобств позволяет гранатовый сок.

Он содержит калий – элемент, важный для поддержания здоровья сердца. Употребление сока снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также нормализовать кровяное давление.

В гранатовом соке присутствует антиоксидант, который называется антоцианин. Согласно результатам исследования, он снижает вероятность некоторых видов рака.

В целом сок полон антиоксидантов, поэтому оказывает поддерживающее действие на клетки, защищает их от повреждений и предотвращает преждевременное старение.

Антиоксиданты также способны блокировать воспалительные процессы, в том числе хронические. Они взаимодействуют с клеточными белками, которые отвечают за передачу соответствующих сигналов.

Гранатовый сок – это жидкость, поэтому он способствует гидратации и поддержанию водного баланса в организме.

Сок граната, как и сам фрукт, помогает бороться с анемией, способствует повышению уровня гемоглобина в крови.

Есть еще один эффект гранатового сока: улучшение зрительной памяти. Ученые утверждают, что это помогает сохранять память в пожилом возрасте.