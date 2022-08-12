Диетолог Саманта Бош назвала неожиданные эффекты употребления гранатового сок
Гранаты вкусные и полезные, но есть их не слишком удобно. Получить всю пользу для здоровья без неудобств позволяет гранатовый сок.
Он содержит калий – элемент, важный для поддержания здоровья сердца. Употребление сока снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также нормализовать кровяное давление.
В гранатовом соке присутствует антиоксидант, который называется антоцианин. Согласно результатам исследования, он снижает вероятность некоторых видов рака.
В целом сок полон антиоксидантов, поэтому оказывает поддерживающее действие на клетки, защищает их от повреждений и предотвращает преждевременное старение.
Антиоксиданты также способны блокировать воспалительные процессы, в том числе хронические. Они взаимодействуют с клеточными белками, которые отвечают за передачу соответствующих сигналов.
Гранатовый сок – это жидкость, поэтому он способствует гидратации и поддержанию водного баланса в организме.
Сок граната, как и сам фрукт, помогает бороться с анемией, способствует повышению уровня гемоглобина в крови.
Есть еще один эффект гранатового сока: улучшение зрительной памяти. Ученые утверждают, что это помогает сохранять память в пожилом возрасте.
Опубликовано: Светлана Репина
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