Бывший кнцлер Германии Шредер подал в суд на Бундестаг, чтобы восстановить свои привилегии

Герхард Шредер, которого в Германии все чаще высмеивают за его пророссийские взгляды, подал иск против нижней палаты Бундестага Германии, стремясь восстановить его привилегии в качестве бывшего канцлера.

78-летний Шредер был лишен права занимать должность, финансируемую государством, в мае на фоне растущего беспокойства по поводу его отказа дистанцироваться от президента России Владимира Путина.

В исковом заявлении Шредер указал, что решение закрыть его офис и перераспределить его оставшийся персонал напоминает абсолютистское княжество и не должно оставаться в силе в демократической конституционной системе.

Будучи канцлером с 1998 по 2005 год, Шредер наладил отношения с Путиным, называл его своим другом и часами беседовал с ним.

Несколько недель назад Шредер побывал с визитом в Москве, где встретился с Владимиром Путиным.

Сторонник газопровода Nord Stream, по которому российский газ доставляется в Германию по дну Балтийского моря, Шредер является председателем комитета акционеров Nord Stream AG, оператора трубопровода, контрольный пакет акций которого принадлежит российскому «Газпрому».

После резкой критики Шредер в мае вышел из совета директоров российской государственной нефтяной компании «Роснефть» и отказался войти в совет директоров «Газпрома».

Недавно Шредера попытались исключить из его социал-демократической партии.