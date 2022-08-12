Бывший кнцлер Германии Шредер подал в суд на Бундестаг, чтобы восстановить свои привилегии
Герхард Шредер, которого в Германии все чаще высмеивают за его пророссийские взгляды, подал иск против нижней палаты Бундестага Германии, стремясь восстановить его привилегии в качестве бывшего канцлера.
78-летний Шредер был лишен права занимать должность, финансируемую государством, в мае на фоне растущего беспокойства по поводу его отказа дистанцироваться от президента России Владимира Путина.
В исковом заявлении Шредер указал, что решение закрыть его офис и перераспределить его оставшийся персонал напоминает абсолютистское княжество и не должно оставаться в силе в демократической конституционной системе.
Будучи канцлером с 1998 по 2005 год, Шредер наладил отношения с Путиным, называл его своим другом и часами беседовал с ним.
Несколько недель назад Шредер побывал с визитом в Москве, где встретился с Владимиром Путиным.
Сторонник газопровода Nord Stream, по которому российский газ доставляется в Германию по дну Балтийского моря, Шредер является председателем комитета акционеров Nord Stream AG, оператора трубопровода, контрольный пакет акций которого принадлежит российскому «Газпрому».
После резкой критики Шредер в мае вышел из совета директоров российской государственной нефтяной компании «Роснефть» и отказался войти в совет директоров «Газпрома».
Недавно Шредера попытались исключить из его социал-демократической партии.
Опубликовано: Светлана Репина
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