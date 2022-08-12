Вучич отказался размещать военные базы на территории Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил о желании сохранить военный нейтралитет страны.

В пятницу, 12 августа 2022 года, президент Республики Сербия Александр Вучич в эфире Prva Srpska Televizija оценил возможность размещения на территории страны военных баз других государств.

Вучич утверждает, что Сербия в состоянии самостоятельно обеспечить безопасность граждан без присутствия иностранных военнослужащих и заявляет, что Белград будет придерживаться военного нейтралитета, чтобы иметь дружественные отношения как с Россией, так и с США.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 




 

 

 

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