Из-за пересыхания европейских рек в руслах появились вековые «Голодные камни»

Уровень воды в крупных реках по всей Европе упал, так как регион страдает от исторической засухи. Местные жители сообщают, что в этих высохших руслах рек появились предупреждающие сообщения вековой давности.

Немецкий репортер Олаф Коэнс рассказывает, что речь идет о валунах, которые получили название «Голодные камни».

По словам журналиста POLITICO Айтор Эрнандес-Моралеса, один из этих камней заложен в реке Эльбе, которая течет от гор Чехии через Германию к Северному морю.

Камень, поставленный во время засухи 1616 года, снова виден в высохшем русле реки. Предупреждение гласит: «Wenn du mich seehst, dann weine» — «Если увидишь меня, плачь».

Подобные камни, использовались в качестве «гидрологических ориентиров» по всей Центральной Европе. Последний раз их видели в 2018 году.

Основные надписи предупреждают о последствиях засухи. В них говорится, что засуха принесла плохой урожай, нехватку продовольствия, высокие цены и голод для бедных.

Ученые из Европейской обсерватории засухи заявили, что засуха может стать самой сильной за последние 500 лет.

Крупнейшие реки Германии, Италии и Англии – Рейн, По и Темза – пересыхают, создавая негативные последствия для дикой природы, экономики и людей.

Уровень воды в реке Рейн составляет примерно половину от их обычной глубины для этого времени года, а на некоторых участках уровень воды даже ниже.