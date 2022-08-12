Дачники рассказали, от чего листья огурцов перестанут желтеть

Когда любая культура активно плодоносит, то тратит огромные силы и истощается. Листья и завязи начинают желтеть и опадать.

Например, у огурцов первым признаком нехватки калия и питания говорит пожелтение края листьев. Более того, ослабленные растения подвержены заболеваниям, поэтому им срочно надо дать питание и повысить иммунитет.

В силу того, что огуречная культура завязывает плоды, которые наливаются в течение всего периода вегетации, то и питательные вещества необходимы соответствующие, как вариант это может быть травяной и зольный настой.

Можно, конечно, подкармливать минеральными удобрениями или покупными органическими, про которые мы много говорим на канале, здесь каждый выбирает для себя сам

Вторая половина лета особенно в средней полосе России коварна прохладными ночами, днём температура может подниматься до + 30°С градусов, а вот ночью до +15°С с дождями и последующей, утренней росой.

Такие перепады могут провоцировать появление фитофтороза и пероноспороза. Если вы не хотите использовать покупные, биологические препараты, такие как «бронекс» или «фитоспорин», то можете сделать следующий рецепт.

100мл 2% салициловой кислоты + 2 столовые ложки нашатырного спирта - разведите в 10 литрах воды и опрыскивайте все растения на улице и в теплице раз в две недели в качестве профилактики и один раз в семь дней, если появились признаки болезни.

Проводить обработку надо в сухой, тёплый день утром, чтобы вся влага до вечера успела впитаться, а остатки испариться. Перед обработкой соберите поспевший урожай. Эти средства можно совмещать с биологическими препаратами против вредителей и других болезней.