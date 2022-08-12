Американский полковник уверен, что Украина скоро останется без ракет для РСЗО HIMARS

Американский полковник в отставке Канчиан заявил, что через несколько месяцев запасы ракет для РСЗО HIMARS на Украине закончатся.

В пятницу, 12 августа 2022 года, отставной полковник ВМС США Марк Канчиан в интервью для американской газеты «Ньюсуик»дал неутешительный прогноз касательно запасов ракет в арсенале ВСУ.

Канчиан заявил, что в течении трёх месяцев Украина израсходует все поставленные западными странами ракеты для реактивной системы залпового огня «ХИМАРС», а Пентагон не сможет поставлять новые боеприпасы в достаточном количестве из-за значительного сокращения собственных запасов ракет.