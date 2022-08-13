Огородники рассказали, чем опасен паутинный клещ и как с ним бороться

Паутинный клещ поражает огромное количество огородных культур. Он водится в теплицах и на открытых площадках, очень быстро размножается и не боится инсектицидов.

Клещ не умеет летать, но может парить между растениями. Клещи селятся на нижней поверхности листьев и высасывают из них соки.

Определить присутствие вредителя можно по желтым или белым точкам на листьях. Он нарушает процессы фотосинтеза, замедляет рост растения и уменьшает урожай.

Чтобы избавиться от паутинного клеща или предотвратить его появления, необходимо тщательно очистить участок от листьев, под которыми могут зимовать самки.

По той же причине необходимо убрать все сорняки, продезинфицировать теплицу после сбора урожая.

Пока площадь заражения невелика, бороться с паутинным клещом можно при помощи опрыскивания растений раствором хозяйственного мыла или ромашки.

Деревья обрабатывают акарицидами. У яблонь это делается, когда цветы начинают розоветь, у груши и сливы – уже после цветения.

Подбирать препараты для обработки нужно с учетом развития вредителя, поскольку одни препараты уничтожают личинки, а другие – взрослых особей.