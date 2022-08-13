Агрономы объяснили, как правильно обрезать крыжовник, чтобы получать хороший урожай

В конце лета и осенью крыжовнику нужен специальный уход. В него входят подкормка, полив и обязательная обрезка кустов.

Если подкормить крыжовник осенью, урожай в следующем сезоне будет больше. Предварительно нужно убрать сорняки и перекопать почву под кустом.

В качестве удобрений используются хорошо перепревший навоз, сульфат калия, двойной суперфосфат и древесная зола.

Обрезать кусты нужно, когда они начнут сбрасывать листья. Сначала убирают все высохшие побеги, ветки со следами болезней.

Убрать нужно и те ветки, которые касаются земли. Одновременно вырезают старые побеги, которые уже плохо плодоносят.

В середине куста не оставляют ветки, растущие внутрь кроны. После обрезки должно остаться 6-8 самых крепких побегов.

Срез выполняется под острым углом на 5 мм выше плодовой почки. При этом выбирают ту почку, которая находится снаружи ветки.

Перед обрезкой инструмент рекомендуется дезинфицировать. За один сезон нельзя удалять более трети побегов на кусте.