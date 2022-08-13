Фермеры раскрыли секреты зимнего хранения урожая кабачков

Чтобы кабачки хорошо сохранились в зимний период, им нужно обеспечить определенные условия.

Для начала необходимо определиться, будут ли кабачки отправляться на зимнее хранение. От этого зависит выбор сорта. Высокая лежкость характерна для толстокожих плодов.

Кабачки любят тепло, убирать их нужно еще до наступления первых заморозков. Если не сделать этого вовремя, кабачки не смогут долго храниться.

Зрелость плода можно определить по толстой коже, по характерному глухому звуку при простукивании, отчетливо видному рисунку.

Собирать урожай нужно в сухую погоду. На каждом кабачке нужно оставить примерно 5 см плодоножки. Затем плоды оставляют сохнуть на солнце в течение нескольких часов.

Для хранения подходят только те овощи, на которых нет повреждений или следов болезней. Их не нужно мыть, достаточно стряхнуть остатки земли.

Лучшие условия для хранения кабачков создаются в погребе. Температура должна составлять 4-6 градусов, влажность – до 75%. Очень важна вентиляция и отсутствие солнечных лучей.

Удобнее всего хранить кабачки на стеллажах, разместив их на расстеленной газете. Овощи складывают в один слой.

Если возможности хранения в подвале нет, нужно найти в квартире прохладной и сухое место. Кабачки складывают в коробку, перемежая газетой. Молодые плоды можно хранить в холодильнике, но не более недели.