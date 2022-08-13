Конгресс США принял масштабный план Байдена по климату и здравоохранению

В пятницу Конгресс США одобрил крупный план Джо Байдена по инвестициям в климат и здоровье, что считается значительной политической победой президента США.

Демократы с незначительным перевесом голосов смогли провести план Байдена в Палате представителей после аналогичного голосования в Сенате несколько дней назад.

Проект по климату и здравоохранению стоимостью более 430 миллиардов долларов будет направлен на достижение целей по сокращению выбросов парниковых газов.

Окончательный документ Джо Байден еще не обнародовал.