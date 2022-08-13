Конгресс США принял масштабный план Байдена по климату и здравоохранению
В пятницу Конгресс США одобрил крупный план Джо Байдена по инвестициям в климат и здоровье, что считается значительной политической победой президента США.
Демократы с незначительным перевесом голосов смогли провести план Байдена в Палате представителей после аналогичного голосования в Сенате несколько дней назад.
Проект по климату и здравоохранению стоимостью более 430 миллиардов долларов будет направлен на достижение целей по сокращению выбросов парниковых газов.
Окончательный документ Джо Байден еще не обнародовал.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шольц запретил Путину посещать Германию до завершения спецоперации в Украине
Конгресс США принял масштабный план Байдена по климату и здравоохранению
Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
Садоводы рассказали, как хранить луковицы тюльпанов зимой
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке